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Ученые заявили о пользе генетически модифицированной кукурузы

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Фото: Global Look Press/Qu Mingbin
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Генно-модифицированная кукуруза безопасна для здоровья, а по некоторым параметрам даже полезнее обычной, заявили итальянские исследователи, которых цитирует Scientific Reports.

Всего было проведено более 6 тыс. исследований. Выяснилось, что в такой кукурузе на 36,5% реже выявляются ядовитые и канцерогенные микотоксины — вещества, вырабатываемые плесневыми грибами. Как уточняет «Газета.ру», они являются загрязнителями многих овощей, фруктов и злаков, в том числе кукурузы.

Также генно-модифицированная кукуруза позволила увеличить урожайность по всему миру на 5,6–24,5%, отмечают исследователи.

Ранее в феврале американские ученые выяснили, что продукты с малым содержанием аминокислоты аспарагина значительно сокращают риск заболевания агрессивным раком груди, который невосприимчив к гормональной терапии.

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