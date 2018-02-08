Ученые рассказали о провоцирующих возникновение рака продуктах

Американские ученые выяснили, что продукты с малым содержанием аминокислоты аспарагина значительно сокращают риск заболевания агрессивным раком груди, который невосприимчив к гормональной терапии.

Об этом сообщается в пресс-релизе на сайте EurekAlert!.

Исследователи выяснили, что активность фермента аспарагин синтетазы в клетках первичного рака способствует распространению опухолевых клеток в других тканях и органах. Диеты практически наравне с медикаментозным подавлением работы фермента уменьшают риск появления вторичных очагов.

«Наше исследование добавляет к растущему количеству доказательств того, что диета может влиять на течение заболевания», — рассказал ученый Саймон Нотт.

По его словам, малое количество данной аминокислоты содержат фрукты и овощи.

При этом большое количество аспарагина находится в молочных продуктах, говядине, птице, яйцах, рыбе, морепродуктах, спарже, картофеле, бобовых, орехах, семенах, сое и цельных зернах.

Ранее в феврале группа китайских ученых выяснила, что употребление горячего чая значительно повышает риск развития рака пищевода. Согласно данным исследования, напитки с температурой выше 65 градусов Цельсия наносят внутренним органам термические травмы, которые позже могут переродиться в онкологические заболевания.