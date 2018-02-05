ВОЗ рассказала о связи алкоголя с возникновением семи видов рака

Всемирная организация здравоохранения опубликовала предупреждение о связи между употреблением алкоголя и рядом онкологических заболеваний. Данная публикация была приурочена ко Всемирному дню борьбы против рака, отмечаемому ежегодно 4 февраля.

Согласно данным ученых, спиртные напитки могут вызывать как минимум семь видов рака. Это рак кишечника (толстой и прямой кишки), рак молочной железы, пищевода, гортани, печени, ротовой полости и горла.

По данным организации, главным канцерогеном в алкоголе является этанол. Именно он повреждает клетки организма и повышает риск их злокачественного перерождения. Употребление алкоголя и табака повышает риск онкологических заболеваний в несколько раз, уточняется в сообщении.

ВОЗ сообщает, что риск рака молочной железы у женщин повышается на 50%, если она выпивает четыре бокала вина в день.

Ранее в январе развитие онкологических заболеваний связали с присутствием в тканях толстой кишки фермента GalNAc-T6, который заставляет видоизменяться клетки, превращая их в раковые.