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ВОЗ рассказала о связи алкоголя с возникновением семи видов рака

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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Всемирная организация здравоохранения опубликовала предупреждение о связи между употреблением алкоголя и рядом онкологических заболеваний. Данная публикация была приурочена ко Всемирному дню борьбы против рака, отмечаемому ежегодно 4 февраля. 

Согласно данным ученых, спиртные напитки могут вызывать как минимум семь видов рака. Это рак кишечника (толстой и прямой кишки), рак молочной железы, пищевода, гортани, печени, ротовой полости и горла. 

По данным организации, главным канцерогеном в алкоголе является этанол. Именно он повреждает клетки организма и повышает риск их злокачественного перерождения. Употребление алкоголя и табака повышает риск онкологических заболеваний в несколько раз, уточняется в сообщении.

ВОЗ сообщает, что риск рака молочной железы у женщин повышается на 50%, если она выпивает четыре бокала вина в день. 

Ранее в январе развитие онкологических заболеваний связали с присутствием в тканях толстой кишки фермента GalNAc-T6, который заставляет видоизменяться клетки, превращая их в раковые.

 

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