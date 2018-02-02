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Ученые успешно испытали новую вакцину от рака на мышах

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Фото: Global Look Press/Friso Gentsch
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Американские ученые из Стэнфордского университета успешно протестировали вакцину от рака на мышах. 

Как сообщается на сайте вуза, новый метод позволяет заново запустить иммунные клетки, которые проникают в опухоль и уничтожают ее. После этого они ищут в организме другие зараженные клетки, что означает снижение шанса рецидива заболевания. 

Во время тестирования вакцины на мышах вылечили 87 из 90 зверьков. У троих грызунов случился рецедив, но болезнь ушла после повторной терапии.

Ранее портал iz.ru сообщал о том, что российские ученые научились получать сырье для популярных лекарств против рака дешевым и доступным способом. 

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