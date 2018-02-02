Ученые успешно испытали новую вакцину от рака на мышах
Американские ученые из Стэнфордского университета успешно протестировали вакцину от рака на мышах.
Как сообщается на сайте вуза, новый метод позволяет заново запустить иммунные клетки, которые проникают в опухоль и уничтожают ее. После этого они ищут в организме другие зараженные клетки, что означает снижение шанса рецидива заболевания.
Во время тестирования вакцины на мышах вылечили 87 из 90 зверьков. У троих грызунов случился рецедив, но болезнь ушла после повторной терапии.
Ранее портал iz.ru сообщал о том, что российские ученые научились получать сырье для популярных лекарств против рака дешевым и доступным способом.