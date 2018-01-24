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Актриса фильма «Изгой» Лари Уайт скончалась от редкой формы рака

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Фото: Global Look Prees/m78
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Американская исполнительница песен в стиле кантри, актриса фильма «Изгой» Лари Уайт скончалась в 52 года от редкой формы рака. О смерти артистки сообщил журнал Rolling Stone.

Диагноз «первичный перитонеальный рак» Лари Уайт поставили в сентябре 2017 года. Она умерла в хосписе.

Актриса снялась вместе с Томом Хэнксом в фильме «Изгой» (2000). Она также исполняла роли в фильмах «Я ухожу — не плачь» и «Слуга дьявола». Кроме того, Лари Уайт была удостоена трех премий «Грэмми». Певица записала песни That's My Baby, Now I Know и That's How You Know (When You're In Love), которые входили в топ-10 американских музыкальных чартов.

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