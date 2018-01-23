В США скончалась старейшая актриса Голливуда

Актриса Конни Сойер, самая пожилая работающая актриса Голливуда, скончалась в США на 106-м году жизни. Об этом пишет портал Deadline.

Сообщается, что Сойер умерла в своем доме в Лос-Анджелесе на 106-м году жизни. Актриса продолжала сниматься в фильмах вплоть до конца 2017 года.

Конни Сойер родилась в 1912 году в семье еврейских мигрантов из Румынии. Популярность ей принесло участие в комедии «Дыра в голове», в которой она в 1959 году снялась вместе с Фрэнком Синатрой. Последней ее работой в кино стала роль мисс Салливан в телевизионной драме «Рэй Донован». Всего за свою жизнь актриса сыграла в более чем 140 фильмах и сериалах.

Портал iz.ru писал о том, что 20 января в медицинском центре в Лос-Анджелесе на 55-м году жизни скончалась продюсер фильмов «Голодные игры» и «Изгой-один. Звездные войны: Истории» Эллисон Шермур. Женщина умерла от осложнений, вызванных раком легких.