Единственная дочь художника Михаила Шемякина скончалась во Франции

Дочь известного российского художника и скульптора Михаила Шемякина Доротея скончалась во Франции на 54‐м году жизни. Об этом Шемякин написал на своей странице в Facebook.

«20 января покинула этот мир моя дочь Доротея, замечательная художница и удивительный человек — многогранный, странный, причудливый, глубокий и добрый», — написал Шемякин. Художник выразил уверенность, что работы Доротеи будут жить и дарить радость.

Первая персональная выставка Доротеи Шемякиной прошла в 1980 году в галерее Нахамкина в Нью-Йорке. На выставке были представлены пятьдесят композиций, которые раскупили в первые пять дней. Всего у Шемякиной состоялось пять персональных выставок и более 20 — групповых. Также художница работала с книжными иллюстрациями, в сфере ювелирного дизайна и строительства домов.

Доротея Шемякина родилась в Санкт-Петербурге 9 мая 1964 года. Летом 1971 года вместе с матерью Ревеккой Модлиной эмигрировала во Францию. С 1986 года жила в Афинах.

Доротея долгое время болела диабетом, пишет сайт «Комсомольской правды» в Санкт-Петербурге.