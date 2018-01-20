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Скончалась одна из актрис «Основного инстинкта»

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Фото: commons.wikimedia.org
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На 94-м году жизни в США ушла из жизни актриса Дороти Мэлоун, известная по роли в фильме «Основной инстинкт», сообщили СМИ.

Как сообщила дочь актрисы, Мэлоун умерла в родном Далласе, не дожив 11 дней до 94-летия, сообщает «Газета.ру».

Наибольшую известность актрисе принесла роль в сериале 1960-х годов «Пейтон Плейс». Мэлоун в 1957 году была удостоена премии «Оскар» за лучшую женскую роль второго плана в картине «Слова, написанные на ветру». Последней работой Мэлоун в кино стала роль в фильме «Основной инстинкт».

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