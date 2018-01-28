Ученые обнаружили вызывающий развитие рака фермент

Развитие онкологических заболеваний связали с присутствием в тканях толстой кишки фермента GalNAc-T6, который заставляет видоизменяться клетки, превращая их в раковые.

Об этом открытии ученых из Копенгагенского университета рассказал Journal of Biological Chemistry в воскресенье, 28 января.

«Когда мы удаляем GalNAc-T6, то формации тканей изменяются и становятся похожими на углубления эпителия слизистой, которые вы бы обнаружили в здоровой толстой кишке», — цитирует сообщение «РИА Новости».

Сам фермент присоединяет молекулы сахара к определенным белкам, но как это происходит, предстоит выяснить.

13 января ученые из Великобритании доказали, что диета с высоким содержанием пищевых волокон может снизить шансы заболеть колоректальным раком. Эксперимент провели специалисты из британского Института Бабрахама.

В ходе исследования медики установили связь между потреблением пищевых волокон и производстве короткоцепочечных жирных кислот (КЖК), которые уменьшают количество белка HDAC2, появление которого связывается с вероятностью возникновения онкологического заболевания. Специалисты выяснили, что КЖК производятся организмом, когда происходит ферментация пищевых волокон. А ими богаты овощи, фрукты и крупы.