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Ученые рассказали о возникновении рака из-за жирной пищи

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Фото: Global Look Press/G. Beuge
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В ходе очередных исследований ученые Калифорнийского университета выяснили, что для человека продукты животного происхождения с высоким содержанием холестерина являются чрезвычайно опасными для здоровья.

Как сообщает «Федеральное агентство новостей» со ссылкой на издание Cell Stem Cell, дело в том, что такого рода продукты могут увеличить риск развития агрессивных злокачественных опухолей.

Лабораторные исследования показали, что повышение концентрации холестерина помогает росту и делению стволовых клеток в тканях кишечника. Это является главной причиной развития рака.

Ранее портал iz.ru сообщал, что ученые обнаружили  фермент, вызывающий развитие рака.

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