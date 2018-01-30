Ученые рассказали о возникновении рака из-за жирной пищи

В ходе очередных исследований ученые Калифорнийского университета выяснили, что для человека продукты животного происхождения с высоким содержанием холестерина являются чрезвычайно опасными для здоровья.

Как сообщает «Федеральное агентство новостей» со ссылкой на издание Cell Stem Cell, дело в том, что такого рода продукты могут увеличить риск развития агрессивных злокачественных опухолей.

Лабораторные исследования показали, что повышение концентрации холестерина помогает росту и делению стволовых клеток в тканях кишечника. Это является главной причиной развития рака.

Ранее портал iz.ru сообщал, что ученые обнаружили фермент, вызывающий развитие рака.