Ученые открыли новую опасность чрезмерного употребления сладкого

Ученые из Китая и Великобритании выяснили, что диабет и высокий уровень сахара в крови связаны со снижением памяти, умственной работоспособности и другими когнитивными расстройствами.

Результаты исследования были опубликованы в журнале Diabetologia.

Всего в исследовании приняли участие более 5 тыс. пожилых людей. Выяснилось, что у людей, страдающих от диабета или имеющих к нему предрасположенность, наблюдалось ускоренное снижение когнитивной функции.

Таким образом, предотвратить ухудшение работы головного мозга может контроль уровня сахара в крови.

Ранее в январе ученые сообщали, что потребление большого количества сладостей — напитков, пищи и выпечки — приводит к ухудшению кровотока в органах и тканях человеческого организма.