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Ученые открыли новую опасность чрезмерного употребления сладкого

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Фото: Global Look Press/CHROMORANGE/Bilderbox
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Ученые из Китая и Великобритании выяснили, что диабет и высокий уровень сахара в крови связаны со снижением памяти, умственной работоспособности и другими когнитивными расстройствами. 

Результаты исследования были опубликованы в журнале Diabetologia.

Всего в исследовании приняли участие более 5 тыс. пожилых людей. Выяснилось, что у людей, страдающих от диабета или имеющих к нему предрасположенность, наблюдалось ускоренное снижение когнитивной функции. 

Таким образом, предотвратить ухудшение работы головного мозга может контроль уровня сахара в крови. 

Ранее в январе ученые сообщали, что потребление большого количества сладостей — напитков, пищи и выпечки — приводит к ухудшению кровотока в органах и тканях человеческого организма.

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