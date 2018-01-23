Смертельную опасность сладкого выявили датские ученые

Употребление большого количества сладостей — напитков, пищи и выпечки — приводит к ухудшению кровотока в органах и тканях человеческого организма, установили сотрудники Университета Копенгагена. Исследователи полагают, что ухудшение кровоснабжения, вызванное употреблением сладкого, чревато сбоями в работе кровеносной системы, инсультами и инфарктами.

Исследование проводилось среди 12 добровольцев. Мужчины употребляли по 225 г сахара в сутки, после этого садились на стул и поднимали одну ногу, при этом медики измеряли показания кровотока. По итогам тестирования оказалось, что уже через 14 дней эксперимента в конечность поступало на 17% меньше крови. Аналогичным образом происходит и с кровоснабжением сердца и мозга, при этом с течением времени наблюдается отрицательная динамика. На восстановление кровоснабжения конечностей у добровольцев ушло две недели.

Процесс, происходящий с сосудами при постоянном употреблении сахара, специалисты сравнивают с быстрым старением вплоть до 65-летнего возраста.

Результаты научной работы ученых опубликованы в The Copenhagen Post.

Ранее сообщалось, что за 2017 год россияне съели картошки на четверть больше медицинской нормы потребления картофеля 90 кг на человека. Диетологи сильно обеспокоены ростом спроса на данную продукцию в России.