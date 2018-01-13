Ученые рассказали о влиянии фастфуда на иммунитет

Необратимое изменение работы иммунной системы вызывает частое употребление фастфуда и любой другой жирной пищи. Если человек отдает предпочтение нездоровой еде, то его иммунитет находится в состоянии «чрезвычайного положения», что может привести к аллергиям, диабету и аутоиммунным болезням.

Соответствующие опыты исследователи Боннского университета (ФРГ) провели на грызунах. Отмечается, что изменения в системе иммунитета происходят на уровне стволовых клеток костного мозга, сообщает «РИА Новости».

Ранее сообщалось, что хронический социальный стресс приводит к ослаблению иммунитета, сбою в работе мозга и даже развитию онкологических заболеваний.