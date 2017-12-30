Роспотребнадзор советует готовить дома салаты на Новый год и не хранить их долго

Салаты следует готовить дома и не хранить их более суток, чтобы избежать отравления.

С таким советом выступил в субботу, 30 декабря, Роспотребнадзор на своем сайте.

«Наиболее опасными продуктами питания для возникновения инфекции являются многокомпонентные салаты (в первую очередь заправленные майонезом и сметаной), кондитерские изделия с кремом, шаурма, изделия из рубленного мяса (котлеты, рулеты, паштеты), студень и другие», — цитирует сообщение «РИА Новости».

Кроме того, в ведомстве отметили, что в плохо вымытых овощах и фруктах могут оказаться вредные микробы и даже вирусы, такие как, например, гепатит А.

При этом в ведомстве советуют готовить немного, чтобы всё быстро съесть, а что останется, хранить в холодильнике не более суток.

25 декабря портал iz.ru сообщил, что проверка, проведенная центром контроля качества в Санкт-Петербурге в ресторанах, службах доставки еды и сетевых магазинах города, показала, что в 30% роллов присутствует кишечная палочка.

По словам главы центра Владимира Баринова, причина заражения продуктов не связана с качеством рыбы, а кроется в человеческом факторе.

«Были нарушены нормы СанПиН. Либо грязными руками делают продукцию, либо в нечистой посуде», — сказал Баринов.