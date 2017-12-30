Прямой эфир

Роспотребнадзор советует готовить дома салаты на Новый год и не хранить их долго

0
Фото: ТАСС/Сергей Савостьянов
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Салаты следует готовить дома и не хранить их более суток, чтобы избежать отравления.

С таким советом выступил в субботу, 30 декабря, Роспотребнадзор на своем сайте.

«Наиболее опасными продуктами питания для возникновения инфекции являются многокомпонентные салаты (в первую очередь заправленные майонезом и сметаной), кондитерские изделия с кремом, шаурма, изделия из рубленного мяса (котлеты, рулеты, паштеты), студень и другие», — цитирует сообщение «РИА Новости».

Кроме того, в ведомстве отметили, что в плохо вымытых овощах и фруктах могут оказаться вредные микробы и даже вирусы, такие как, например, гепатит А.

При этом в ведомстве советуют готовить немного, чтобы всё быстро съесть, а что останется, хранить в холодильнике не более суток.

25 декабря портал iz.ru сообщил, что проверка, проведенная центром контроля качества в Санкт-Петербурге в ресторанах, службах доставки еды и сетевых магазинах города, показала, что в 30% роллов присутствует кишечная палочка.

По словам главы центра Владимира Баринова, причина заражения продуктов не связана с качеством рыбы, а кроется в человеческом факторе.

«Были нарушены нормы СанПиН. Либо грязными руками делают продукцию, либо в нечистой посуде», — сказал Баринов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Роспотребнадзор дал рекомендации по выбору новогоднего сладкого подарка для ребенка
Роспотребнадзор дал рекомендации по выбору красной икры

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017