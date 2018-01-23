Россияне за год съели картошки на 25% больше нормы

За 2017 год россияне съели картошки на четверть больше медицинской нормы потребления картофеля в 90 кг на человека, свидетельствуют данные Минсельхоза, которые оказались в распоряжении газеты «Известия».

За последний год потребление этого овоща составило 112,6 кг на душу населения, увеличившись по сравнению с 2016-м на 0,6 кг, а за последние 10 лет — на 4,6 кг.

Диетологи сильно обеспокоены ростом спроса на данную продукцию в России.

«При термической обработке картошки содержащийся в ней крахмал преобразуется в чистую глюкозу, то есть сахар. В одной небольшой картофелине почти две столовые ложки этого сладкого вещества», — рассказал газете врач-диетолог, руководитель «Клиники коррекции веса» Алексей Ковальков.

Он также отметил, что при почти ежедневном потреблении картофеля человек рискует заболеть сахарным диабетом через 4–5 лет.

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Россияне налегают на картошку