Россияне налегают на картошку

В прошлом году россияне съели картошки на четверть больше медицинской нормы. Об этом свидетельствуют данные Минсельхоза. Потребление популярного продукта растет все последние 10 лет. В Картофельном союзе поясняют — увеличился спрос на чипсы и картофель фри. Диетологи беспокоятся, что увлечение крахмалосодержащей продукцией приведет к росту числа больных диабетом.

Россияне в год съедают на 25% больше утвержденной Минздравом нормы потребления картофеля в 90 кг на человека. В 2017 году потребление этого овоща составило 112,6 кг на душу населения. Только за прошедший год показатель вырос на 0,6 кг, а за последние 10 лет — на 4,6 кг. Такие данные предоставили «Известиям» в Минсельхозе. Там рассказали, что подсчеты ежегодно проводит Единая межведомственная информационно-статистическая система (ЕМИСС).

Методика расчета утверждена Росстатом в 2006 году. С тех пор она не менялась, отметили в ЕМИСС. Формулы основаны на международных стандартах.

— Мы учитываем данные об урожае, которые нам предоставляет Минсельхоз. Из этого числа вычитаем количество продукции, поступающей на экспорт, а также портящейся и не попадающей на прилавок. Прибавляем импортные товары. В итоге получаем так называемый фонд личного потребления. И уже это число делим на население в стране, — пояснили «Известиям» в ЕМИСС.

По данным Минсельхоза, в 2017 году было собрано 29,6 млн т картофеля в хозяйствах всех категорий. Этот показатель существенно не изменился за последние 10 лет. В Плодоовощном союзе «Известиям» рассказали, что порядка 30% от всего собранного урожая, не доходя до прилавков, гниет из-за недостатка овощехранилищ. 1% от выращенной картошки поставляется на экспорт, еще 1% идет в семенной фонд. 14,2% попадает в запасы на следующий год.

— Получается, что порядка 15,9 млн т остается на потребление. Поскольку в стране сейчас проживает около 146,8 млн человек, а потребляет один россиянин 112,6 кг, получается, что нам необходимо 16,5 млн т картофеля. Недостаток восполняем за счет импортных поставок, — объяснил руководитель аналитического отдела Плодоовощного союза Кирилл Лашин.

В 2017 году в Россию, по данным ФТС, из-за рубежа поставлено около 800 тыс. т картошки. 20% от этого количества — семенной картофель, пояснили в Плодоовощном союзе. 640 тыс. т импортного картофеля ушло на потребление.

В Картофельном союзе «Известиям» сообщили, что увеличился спрос на продукцию переработки овоща. Речь идет, в частности, о чипсах и картофеле фри. В связи с этим производство в этой отрасли выросло.

— Спрос родил предложение. Если в 2007 году на промышленную переработку шло только 500 тыс. т картофеля, в 2017 году — уже свыше 1 млн т, — рассказала руководитель аппарата Картофельного союза Татьяна Губина.

Как пояснили в Плодоовощном союзе, рост сектора переработки картофеля мог произойти, в частности, за счет увеличения импорта. Десять лет назад в Россию из-за рубежа поставляли почти в два раза меньше картошки, чем сейчас. Причем большую часть импортных овощей стали отправлять на переработку, а меньшую — на прилавки.

Еще одна причина увеличения потребления кроется в низкой цене на картофель, полагают эксперты. Так, по данным ЕМИСС, по состоянию на 9 января 2018 года средняя потребительская цена на этот продукт составляет 23,51 руб./кг. Для сравнения, другие продукты, которые готовят на гарнир, дороже в два-три раза. Так, средняя розничная цена на макаронные изделия составляет 67,32 руб./кг, а на гречневую крупу — 56,54 руб./кг.

Ростом спроса на крахмалосодержащую продукцию в России обеспокоены диетологи. Они опасаются, что это может обернуться ростом числа диабетиков.

— При термической обработке картошки содержащийся в ней крахмал преобразуется в чистую глюкозу, то есть сахар. В одной небольшой картофелине почти две столовые ложки этого сладкого вещества, — сообщил «Известиям» врач-диетолог, руководитель «Клиники коррекции веса» Алексей Ковальков.

Диетолог утверждает, что при почти ежедневном потреблении картофеля человек рискует заболеть сахарным диабетом через четыре-пять лет.

Доля отечественного картофеля на внутреннем рынке России, по данным Минсельхоза, превышает 97%. А это соответствует целевому показателю доктрины продовольственной безопасности — она предполагает самообеспеченность картошкой на уровне 95%. В России нет глобальной стратегии питания населения, отметили диетологи. Поэтому снижения потребления этого овоща в России, по мнению экспертов, вряд ли стоит ожидать.