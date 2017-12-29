Эксперты спрогнозировали повышение цен на картофель в 2018 году

Стоимость картофеля в начале 2018 года вырастет, заявили эксперты Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР).

По их словам, причиной подорожания станет то, что запасы отечественного картофеля закончатся раньше обычного, передает «Интерфакс». В апреле текущего года цены на картофель уже достигали максимальных значений за последние пять лет.

Всего в России в 2017 году собрали 22 млн т картофеля, из них 15,5 млн т — в частных хозяйствах. При этом импортная составляющая на рынке составила 530 тыс. т. В основном картошку импортировали из Египта.

По прогнозам специалистов, цены лук, свеклу, капусту и морковь останутся без изменений, однако нельзя исключать, что из-за нерентабельности производители в будущем сократят площадь их посевов, сообщает телеканал «360».