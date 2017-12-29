Прямой эфир

Эксперты спрогнозировали повышение цен на картофель в 2018 году

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Стоимость картофеля в начале 2018 года вырастет, заявили эксперты Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР).

По их словам, причиной подорожания станет то, что запасы отечественного картофеля закончатся раньше обычного, передает «Интерфакс». В апреле текущего года цены на картофель уже достигали максимальных значений за последние пять лет.

Всего в России в 2017 году собрали 22 млн т картофеля, из них 15,5 млн т — в частных хозяйствах. При этом импортная составляющая на рынке составила 530 тыс. т. В основном картошку импортировали из Египта.

По прогнозам специалистов, цены лук, свеклу, капусту и морковь останутся без изменений, однако нельзя исключать, что из-за нерентабельности производители в будущем сократят площадь их посевов, сообщает телеканал «360».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Поздний урожай удвоил импорт картофеля
В сентябре розничные цены на популярный овощ выросли на 7,5%
Калорийность рациона россиян достигла максимума с 2003 года

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017