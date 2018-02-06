Медики раскрыли связь горячего чая с возникновением рака

Группа китайских ученых выяснила, что употребление горячего чая, алкоголь и курение повышают риск развития рака пищевода. Их исследование было опубликовано в журнале Annals of Internal Medicine.

На протяжении девяти лет изучали состояние здоровья и пищевые привычки 456 тыс. человек в возрасте от 30 до 79 лет. За это время у них выявили 1731 случай рака пищевода.

Согласно выводам ученых, это заболевание в пять раз чаще встречается у пациентов, которые регулярно пили горячий чай и ежедневно употребляли алкоголь. При этом рак пищевода в два раза чаще фиксировался у любителей горячих напитков, которые курили.

Согласно данным исследования, напитки с температурой выше 65 градусов Цельсия наносят внутренним органам термические травмы, которые позже могут переродиться в онкологические заболевания. Людей призывают осторожнее относиться к чрезмерно горячим жидкостям, особенно при одновременном употреблении табака и алкоголя.

Ранее в феврале ВОЗ опубликовала предупреждение о связи между употреблением алкоголя и рядом онкологических заболеваний.