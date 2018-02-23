Прямой эфир

Ученые нашли способ омоложения с помощью крови молодых животных

0
Фото: Global Look Press/Florian Kopp
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Ученые Калифорнийского университета в Сан-Франциско доказали, что кровь, перелитая от молодых мышей старым, останавливает старение и защищает мозг от нейродегенеративных заболеваний.

Об этом сообщает издание Science Alert.

Исследователи объединили кровеносные системы грызунов различного возраста — 18 месяцев, трех и шести лет. После этого главной задачей было определить количество фермента Тет2, который играет решающую роль в эпигенетической регуляции генов. Чем старше животное, тем больше появляется мутаций в ДНК, кодирующей фермент. Это приводит к развитию различных заболеваний, включая рак, а также инсульт и другие сердечно-сосудистые заболевания.

Ученые выяснили, что «молодая кровь» увеличивает количество Тет2, что приводит к улучшению некоторых показателей когнитивной деятельности у старых мышей. По словам исследователей, это открытие также актуально и для человека.

Ранее в феврале ученые Стэндфордского университета США пришли к выводу, что эффективность безуглеводной и безжировой диеты практически идентична и не всегда оправдывает ожидания.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Ученые рассказали об опасности просмотра сериалов
Ученые назвали алкоголь главной причиной слабоумия

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017