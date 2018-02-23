Ученые нашли способ омоложения с помощью крови молодых животных

Ученые Калифорнийского университета в Сан-Франциско доказали, что кровь, перелитая от молодых мышей старым, останавливает старение и защищает мозг от нейродегенеративных заболеваний.

Об этом сообщает издание Science Alert.

Исследователи объединили кровеносные системы грызунов различного возраста — 18 месяцев, трех и шести лет. После этого главной задачей было определить количество фермента Тет2, который играет решающую роль в эпигенетической регуляции генов. Чем старше животное, тем больше появляется мутаций в ДНК, кодирующей фермент. Это приводит к развитию различных заболеваний, включая рак, а также инсульт и другие сердечно-сосудистые заболевания.

Ученые выяснили, что «молодая кровь» увеличивает количество Тет2, что приводит к улучшению некоторых показателей когнитивной деятельности у старых мышей. По словам исследователей, это открытие также актуально и для человека.

Ранее в феврале ученые Стэндфордского университета США пришли к выводу, что эффективность безуглеводной и безжировой диеты практически идентична и не всегда оправдывает ожидания.