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Ученые рассказали об опасности просмотра сериалов

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Американские ученые из университета Миннесоты назвали запойный просмотр сериалов и фильмов смертельно опасным для здоровья. Об этом пишет портал Deadline.

Подобный досуг, по мнению специалистов, повышает риск возникновения тромбов в два раза. В исследовании приняли участия около 15 тыс. человек старше 24 лет. Испытуемых разделили на четыре группы в зависимости от времени, которое они привыкли проводить перед телевизором за просмотром сериалов. После этого специалисты сравнили показатели жизни у представителей каждой из групп.

Выяснилось, что люди, которые часто смотрели телевизор, были в 1,7 раза более подвержены риску возникновения заболевания, чем те, кто практически не подходил к экрану. В группе риска в основном оказались люди старше 60 лет, сообщает «ТВ Центр». При этом, отметили специалисты, занятия спортом никак не сказываются на результатах профилактики тромбоза, а любителям фильмов стоит сократить количество часов, проведенных у телеэкранов и смотреть любимые сериалы порционно.

Ранее портал iz.ru сообщал, что россияне стали вдвое меньше смотреть телевизор.

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