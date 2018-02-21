Ученые назвали алкоголь главной причиной слабоумия

Группа ученых из Франции и Канады выяснила, что неумеренное потребление алкоголя значительно повышает риск развития слабоумия. Результаты исследования опубликованы в журнале The Lancet Public Health.

Всего были проанализированы данные 57 353 пациентов французских больниц, у которых была диагностирована ранняя деменция.

Выяснилось, что порядка 38,9% из них имели серьезные проблемы с употреблением спиртных напитков, а 17,6% страдали от расстройств, вызванных алкоголизмом.

Таким образом, у 56,5% пациентов с ранней деменцией была обнаружена прямая связь между употреблением алкоголя и развитием заболевания, сообщает «РИА Новости». Данные выводы справедливы как для женщин, так и для мужчин, уточняется в исследовании.

Ранее в феврале ученые из Швейцарии и Британии выяснили, что нервные клетки всё же восстанавливаются. К такому выводу они пришли после многомесячных наблюдений за одиночными стволовыми клетками гиппокампа (центра памяти) у нескольких подопытных мышей.