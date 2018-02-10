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Ученые вновь развеяли миф о безвозвратной потере нервных клеток

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Фото: Depositphotos.com
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Ученые из Швейцарии и Британии выяснили, что нервные клетки всё же восстанавливаются. К такому выводу они пришли после многомесячных наблюдений за одиночными стволовыми клетками гиппокампа (центра памяти) у нескольких подопытных мышей.

Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ со ссылкой на «РИА Новости». 

До середины ХХ считалось, что новые нейроны в мозге млекопитающих формироваться не могут, а утрата нервных клеток в процессе жизнедеятельности компенсируется перераспределением функций среди оставшихся. Как уточняет телеканал, лишь в 1962 Жозеф Олтман после экспериментов над крысами смог доказать, что процесс нейрогенеза у взрослых грызунов существует. А в 1998 году ученые доказали, что новые клетки возникают также в мозге взрослого человека.

Последнее исследование показало, что стволовые клетки могут формировать нейроны. В будущем стволовые клетки могут быть для лечения  болезней Альцгеймера, Паркинсона, старческого слабоумия и депрессии. 

Ранее в феврале ученые Квинслендского технологического университета в Австралии выяснили, что тандоспирон, являющийся анксиолитическим и антидепрессантным препаратом, способен уменьшить зависимость от алкоголя.

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