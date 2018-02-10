Ученые назвали главную отличительную особенность всех разумных существ

Самоконтроль является главной отличительной особенностью всех разумных существ.

К такому выводу пришли американские ученые из университета Джорджии, сообщает портал EurеkAlert!.

В своем исследовании с участием шимпанзе ученые использовали так называемый зефирный тест. Впервые его провели в 1960-х годах в Стэнфорде. Участвовавшим в тесте детям 4-6 лет предлагалось на выбор сразу получить один зефир или подождать и в награду за терпение получить два зефира. Выяснилось, что терпеливые дети успешнее своих сверстников справлялись с тестами на IQ, передает РЕН ТВ.

В новом исследовании приняли участие шимпанзе. Модель теста осталась прежней — сходным вышел и результат: более терпеливые животные демонстрировали более высокие результаты в тестах на когнитивные способности.

Таким образом исследователи предположили, что самоконтроль и сила воли могли играть серьезную роль в эволюции интеллекта.

В декабре группа исследователей из Института человеческой когнитoлогии и науки о мозге общества Макса Планка выяснила, что шимпанзе и шестилетние дети хотят видеть, как наказывают того, кто обошелся с ними несправедливо.