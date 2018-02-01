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Ученые определили друзей по сходной мозговой активности

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Фото: Global Look Press/West Coast Surfer
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Американские исследователи выяснили, что для людей, считающих друг друга друзьями, характерны схожие паттерны активности головного мозга. 

Как сообщает интернет-портал N+1, ученые проследили за нейронной активностью людей с разными социальными связями при просмотре разных видео.

В своей работе ученые Дартмутского колледжа попросили студентов, считающих себя друзьями, вместе просмотреть несколько роликов на Youtube, в то время как специальная аппаратура фиксировала мозговую деятельность. В ходе эксперимента исследователи пришли к выводу, что нейронная активность друзей была значительно более схожа между собой, чем активность других пар студентов.

Ранее портал iz.ru сообщал, что ученые из Северо-Западного университета в США выяснили, что дружба и доброжелательные отношения с людьми позволяют снизить темпы старения мозга.

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