Ученые определили друзей по сходной мозговой активности

Американские исследователи выяснили, что для людей, считающих друг друга друзьями, характерны схожие паттерны активности головного мозга.

Как сообщает интернет-портал N+1, ученые проследили за нейронной активностью людей с разными социальными связями при просмотре разных видео.

В своей работе ученые Дартмутского колледжа попросили студентов, считающих себя друзьями, вместе просмотреть несколько роликов на Youtube, в то время как специальная аппаратура фиксировала мозговую деятельность. В ходе эксперимента исследователи пришли к выводу, что нейронная активность друзей была значительно более схожа между собой, чем активность других пар студентов.

Ранее портал iz.ru сообщал, что ученые из Северо-Западного университета в США выяснили, что дружба и доброжелательные отношения с людьми позволяют снизить темпы старения мозга.