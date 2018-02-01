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Ученые рассказали о вреде подсолнечного масла и рыбьего жира

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Фото: Global Look Press/Evguenii Matveev
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Ученые из Гранадского университета выяснили, что длительное употребление подсолнечного масла и рыбьего жира может привести к серьезным проблемам с печенью.

Испытания проводились на крысах, в рацион которых были включены подсолнечное масло и рыбий жир. Как выяснилось, данные продукты оказывают влияние на теломеры — концевые участки хромосом.

Ученые отметили, что подсолнечное масло приводило к фиброзу и ультраструктурным изменениям, а рыбий жир — к изменению длины теломер, передает «РИА Новости».

Кроме того, их употребление значительно повышает риск развития метаболического неалкогольного стеатогепатита, который без соответствующего лечения переходит в цирроз печени.

В рацион еще одной группы крыс было включено оливковое масло, и их печень оказалась более здоровая.

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