Ученые научили косатку имитировать речь человека

Международная группа биологов научила косатку имитировать человеческую речь. Морское млекопитающее по кличке Уики может произносить отдельные короткие фразы на английском языке.

Для имитации звуков животное использует наружные ноздри.

«Они всё равно могут издавать звук, настолько похожий на тот, который способны произносить представители других видов — в данном случае мы. И от этого наблюдаемое нами явление представляется еще более впечатляющим», — рассказал один из авторов исследования Джозеф Колл.

Косатки запоминают и повторяют любые звуки, которые издают их сородичи. Ученые заставляли Уики прослушивать «голоса» других косаток вместе с английскими словами.

Биологи не нашли доказательств, что животное понимает значение слов, которые воспроизводит.

Подробности научной работы опубликованы в журнале Proceedings of the Royal Society B.