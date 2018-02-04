Ученые выявили сотрясения мозга у дятлов

Ученые обнаружили химические следы сотрясений мозга в головах сразу нескольких дятлов. Таким образом, орнитологи опровергли миф о неуязвимости птиц к перегрузкам при долблении деревьев.

Как сообщает журнал PLoS One, ученые Бостонского университета (США) пришли к такому выводу, изучив структуру мозга нескольких дятлов, чьи заспиртованные тела хранились в музеях города.

Как объясняют ученые, мозг дятлов содержал тау-белок, который обычно накапливается после сотрясения. Это вещество помогает стабилизировать нервные окончания, что защищает от дальнейших повреждений.

Ранее сообщалось, что умерла самая одинокая птица в Новой Зеландии.



