Умерла самая одинокая птица в Новой Зеландии

На необитаемом острове Мана в Новой Зеландии умер самец олуши по кличке Найджел.

Как сообщают британские СМИ, он прилетел и поселился на острове в 2013 году. До этого на Мана не было птичьей популяции, однако ученые для привлечения олуш поставили на острове три бетонные имитации птиц, которые даже издавали звуки из встроенных динамиков, работающих на солнечных батареях.

Несколько недель назад на остров прилетели еще три птицы его вида. Найджел попытался пойти с ними на контакт, однако олуши не приняли его. Через некоторое время птица умерла.

Труп Найджела обнаружил обходчик острова, рэйнджер Крис Бэлл, который также живет на острове один. «У него было достаточно безрадостное существование», — отметил рэйнджер.

Ранее портал iz.ru сообщал, что полиция Новой Зеландии приняла на работу кота. Он должен помочь снять стресс свидетелям преступлений.