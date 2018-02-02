Прямой эфир

Умерла самая одинокая птица в Новой Зеландии

0
Фото: Youtube.com
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

На необитаемом острове Мана в Новой Зеландии умер самец олуши по кличке Найджел.

Как сообщают британские СМИ, он прилетел и поселился на острове в 2013 году. До этого на Мана не было птичьей популяции, однако ученые для привлечения олуш поставили на острове три бетонные имитации птиц, которые даже издавали звуки из встроенных динамиков, работающих на солнечных батареях.

Несколько недель назад на остров прилетели еще три птицы его вида. Найджел попытался пойти с ними на контакт, однако олуши не приняли его. Через некоторое время птица умерла.

Труп Найджела обнаружил обходчик острова, рэйнджер Крис Бэлл, который также живет на острове один. «У него было достаточно безрадостное существование», — отметил рэйнджер.

Ранее портал iz.ru сообщал, что полиция Новой Зеландии приняла на работу кота. Он должен помочь снять стресс свидетелям преступлений.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Акция по учету зимующих водоплавающих птиц пройдет в субъектах РФ
Новая Зеландия и Фиджи ищут паром с 50 пассажирами

 

 

   

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017