Акция по учету зимующих водоплавающих птиц пройдет в субъектах РФ

Всероссийская акция Союза охраны птиц России «Серая шейка – 2018» состоится более чем в 30 субъектах России. Мероприятие пройдет с 20 по 21 января четвертый год подряд.

Для участия в акции орнитологи приглашают принять участие всех желающих. Участникам мероприятия будет предложено присоединиться к подсчету зимующих водоплавающих птиц, сообщает ТАСС.

В рамках акции пройдет фотоконкурс «Утиное селфи» в номинациях «Самое большое скопление уток» и «Самый оригинальный кадр». Сделанные фотографии участники могут присылать на страницы «Зимний учет водоплавающих птиц – 2018» в социальных сетях «ВКонтакте» и Facebook.

Подробнее ознакомиться с внешним видом водоплавающих птиц России участники акции смогут при помощи бумажных полевых определителей, а также на сайте Союза охраны птиц России. Там же можно изучить рекомендации по проведению учета, а также список городов и регионов, где будет проводиться акция.