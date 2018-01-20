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Акция по учету зимующих водоплавающих птиц пройдет в субъектах РФ

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Фото: ТАСС/Александр Демьянчук
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Всероссийская акция Союза охраны птиц России «Серая шейка – 2018» состоится более чем в 30 субъектах России. Мероприятие пройдет с 20 по 21 января четвертый год подряд.

Для участия в акции орнитологи приглашают принять участие всех желающих. Участникам мероприятия будет предложено присоединиться к подсчету зимующих водоплавающих птиц, сообщает ТАСС.

В рамках акции пройдет фотоконкурс «Утиное селфи» в номинациях «Самое большое скопление уток» и «Самый оригинальный кадр». Сделанные фотографии участники могут присылать на страницы «Зимний учет водоплавающих птиц – 2018» в социальных сетях «ВКонтакте» и Facebook.

Подробнее ознакомиться с внешним видом водоплавающих птиц России участники акции смогут при помощи бумажных полевых определителей, а также на сайте Союза охраны птиц России. Там же можно изучить рекомендации по проведению учета, а также список городов и регионов, где будет проводиться акция.

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