Более 200 журавлей погибли от азотных удобрений в Ставропольском крае

Более 200 мертвых журавлей были обнаружены на берегу озера Соленого в Александровском районе Ставрополья. По факту массовой гибели птиц проводится расследование.

По данным Следственного управления СКР по региону, в декабре прошлого года государственный инспектор охраны, контроля и надзора за использованием объектов животного и растительного мира обнаружил вдоль береговой линии озера Соленого в Александровском районе более 200 погибших журавлей.

В результате лабораторного анализа выяснилось, что причиной гибели журавлей стало отравление азотными удобрениями. В данное время проводятся мероприятия по установлению размера ущерба государству и обстоятельств произошедшего.