Сотрудники зоопарка в Швеции убивали львят

Работники шведского зоопарка усыпили здоровых львят, потому что их не приняли в прайд, сообщает The Independent.

Зоопарк расположен в 40 км от города Гетеборга. Директор учреждения рассказал, что с 2012 года они усыпили уже девять здоровых животных. По его словам, это приходится делать, когда львят не принимают сородичи, а другие зоопарки не могут их забрать.

«Мы долго старались продать их или перевезти в другие зоопарки, но, к сожалению, никто не согласился», — отметил он.

По его словам, это печальная, но необходимая часть работы.

В ноябре 2017 года в Якутии представили уникальную находку — в Абыйском районе обнаружили останки двух пещерных львят.