Нераспроданные елки стали едой и расческами для обитателей столичного зоопарка

Почти 800 нераспроданных елок были переданы Московскому зоопарку предпринимателями и бизнесменами, сообщили в пресс-службе зоопарка.

Деревьев хватило всем обитателям.

«Травоядные их едят, копытные точат зубы, приматы используют их в виде игрушек и расчесок, также играют с деревьями кошачьи, например тигры и львы», — цитирует сообщение зоопарка АГН «Москва».

По словам сотрудников зоопарка, всё это улучшает эмоциональный фон животных.

Ранее 10 января сообщалось, что в Ленинском районе Красноярска мужчина вез двоих маленьких детей в багажнике на новогоднюю елку.