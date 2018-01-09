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Возвращавшийся с новогодней елки школьник избил до смерти мужчину

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Фото: ТАСС/Щербак Александр
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В Оренбурге школьник, возвращавшийся с новогодней елки вместе с одноклассниками, избил до смерти незнакомого мужчину на остановке общественного транспорта. Об этом сообщило следственное управление СК РФ по области.

В настоящий момент школьник помещен под домашний арест.

Инцидент произошел 29 декабря. В ходе конфликта с 34-летним мужчиной школьник нанес ему удары ногами по голове.

«Шесть школьников возвращались с елки домой. По дороге в районе остановки «Гидропресс» у них возник конфликт с неизвестным 34-летним мужчиной, в ходе которого один из подростков ударил ногой по лицу потерпевшего, который спустя непродолжительное время скончался на месте происшествия. Следователи выяснили, что смертельный удар нанес 15-летний школьник, он задержан», — говорится в сообщении СК.

Возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее <…> смерть человека».

Школьник вину не признает.

Ранее портал iz.ru сообщал о задержании в Ленинградской области троих подростков, подозреваемых в убийстве 38-летнего мужчины. По данным следствия, 15-летний подросток вместе с товарищами избил мужчину и ударил его топором по голове и шее.

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