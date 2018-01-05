Шестеро детей погибли при ДТП со школьным автобусом в Индии

Как минимум шестеро детей погибли и более десяти пострадали в результате столкновения школьного автобуса с грузовиком в городе Индор в Индии.

Водитель автобуса, в салоне которого на момент аварии находились 30 учеников государственной школы, также стал жертвой ДТП.

Согласно свидетельствам очевидцев, столкновение произошло после того, как водитель автобуса, не справившись с управлением, выехал на встречную полосу, передает Times of India.

Как отмечает издание, пострадавшие были доставлены в больницы, полиция приступила к расследованию происшествия.