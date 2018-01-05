Три человека погибли в автомобильной аварии в Сочи

В Сочи произошла крупная авария с участием четырех автомобилей. Жертвами ДТП стали три человека, еще трое получили травмы различной степени тяжести.

Авария произошла в ночь на пятницу, 5 января, на трассе Адлер — Альпика-Сервис. Водитель автомобиля Toyota Corsa не справился с управлением, выскочил на встречную полосу, где врезался в Volkswagen Polo.

Затем автомобиль Toyota столкнулся с попутно двигавшимися Volkswagen и Lada Granta, передает пресс-служба ГУ МВД по Краснодарскому краю.

В аварии погибли два пассажира Toyota и пассажир Volkswagen Polo. Водитель и пассажир Toyota, а также водитель Volkswagen были доставлена в городскую больницу.

В настоящий момент по факту смертельного ДТП проводится расследование, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.