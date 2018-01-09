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Петербуржцам предложили отдать свои елки гималайским медведям

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В Санкт-Петербурге активисты проводят акцию по сбору новогодних елей. Отслужившие свой срок праздничные деревья переработают и отправят в центры помощи животным.

Как сообщает Санкт-Петербург.ру, приносить елки можно 20 января в центр организации «Елки, палки, пять бизонов». Позже щепки, в которые они превратятся, окажутся в приютах и питомниках и пойдут на подстилку и подкормку животным. Переработанные ели поступят и в центр помощи диким животным «Велес», песцам Джеки и Джесси, а также гималайским медведя Маше и Мише.

Отмечается, что жителей Петербурга возмутило количество елей, которые оказались брошенными у елочных базаров на улицах города. Некоторые горожане предлагали отвезти ели в зубровник в Токсово или отдать пенсионерам.

В конце прошлого года к жителям Калининграда и продавцам елочных базаров обратилась администрация местного зоопарка. Там предлагали приносить в зоосад новогодние деревья, оставшиеся после праздников.

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