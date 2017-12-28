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Калининградский зоопарк просит жителей приносить елки после праздников

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Администрация зоопарка в Калининграде обратилась к жителям города и продавцам елочных базаров с просьбой принести елки после новогодних праздников.

Как говорится в сообщении пресс-службы, вместо того чтобы выбросить дерево на ближайшую помойку, можно доставить его в зоосад — и тогда его «недолгое существование станет максимально полезным и осмысленным».

«Мы найдем ей самое лучшее применение: украсим вольер, отдадим на корм любителям хвои или устроим запаховое обогащение четвероногим ценителям тонких ароматов», — цитирует пресс-службу ИА FlashNord.

В зоопарке нераспроданные елки готовы принимать в любое время и в любой день, даже 31 декабря и 1 января.

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