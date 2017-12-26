Белым медведям раздают леденцы в зоопарке Екатеринбурга

Особое лакомство, так называемые яблочные леденцы, появилось в меню у белых медведей, живущих в зоопарке Екатеринбурга. Это крупные яблоки, специально замороженные в холодильнике.

Блюдо стало дополнением к «медвежьему заливному». Оно, в свою очередь, представляет собой кусок льда с вмороженной в него рыбой и несколькими морковками.

На сайте зоопарка дается объяснение, что эти леденцы не только являются источником витаминов, но и увеличивают двигательную активность животных, поскольку те с ними активно играют.

Как отмечает ресурс ТагилСити.Ру, белые медведи Умка и Айна — одни из самых популярных питомцев екатеринбургского зоопарка. Ранее специально для них в Германии были заказаны специальные игрушки — плавучие шары.

А в красноярском парке флоры и фауны «Роев ручей» медвежью берлогу сделали обогреваемой. У семьи животных в ближайшее время ожидается пополнение.