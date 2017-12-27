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Датские зоопарки отрицают прием «ненужных домашних животных» на корм

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Фото: Global Look Prees/Komsomolskaya Pravda
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Два зоопарка, расположенные в Копенгагене и Гивскуде, опровергли сообщения СМИ о том, что они просят посетителей приносить «ненужных домашних животных» на корм хищникам.

«Раньше мы действительно принимали мертвых кроликов как одну из составляющих кормления, но для такого процесса требуется слишком много документов, и от этой практики мы отказались», — рассказал Newsru пресс-секретарь Копенгагенского зоопарка Якоб Мунхольм Хек.

При этом директор второго зоопарка Гивскуд признал, что они принимают грызунов и кроликов от частных владельцев, чтобы кормить плотоядных. Но, по его словам, это не домашние, а специально разведенные кормовые животные.

Ранее, в декабре, телеканал TV2 со ссылкой на сотрудницу зоопарка Копенгагена Анну-Софи Эллер сообщил, что в качестве корма они принимают домашних животных, от которых отказались владельцы.

«Хорошо, когда у животных разнообразное питание, а не всегда лошадь или корова. Плюс мех весело жевать, а внутренние органы для них очень полезны», — рассказала она.

Ранее, 27 декабря, сообщалось, что в Московском зоопарке появились шесть папуанских пингвинов. Их привезли из Германии в рамках европейской программы по сохранению этого вида в неволе. 

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