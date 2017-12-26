В Дании зоопарки просят приносить им домашних питомцев на корм львам

Надоел питомец? Скорми его диким зверям! Таким образом избавляться от домашних животных предлагают детям в Дании. Прием организовали сразу два зоопарка. Один из них ранее уже «прославился» — на глазах у детей там убили, расчленили и скормили львам жирафа Мариуса. Новая услуга — из разряда 2 в 1: сдать ненужное животное, посмотреть, как его растерзают.

Смерть кролика Алана в прямом эфире от удара велосипедным насосом. Практический «урок зоологии» для школьников — из чего состоит лев. Дания бьет рекорды по сомнительным экспериментам с животными.