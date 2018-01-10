Житель Красноярска вез детей на елку в багажнике

В Ленинском районе Красноярска был задержан мужчина, перевозивший двоих маленьких детей в багажнике. На улице Одесской экипаж ДПС остановил автомобиль Toyota Caldina. В салоне находились трое взрослых и двое детей.

После просьбы открыть багажник водитель начал заметно нервничать. Оказалось, что там было еще двое малышей. По словам нарушителя, таким способом он пытался отвезти всю семью на елку. Об этом пишет ИА KrasnoyarskMedia.

За неправильную перевозку людей взрослых и детей мужчина получил наказание в виде штрафов на сумму 3,5 тыс. рублей. После оформления административных материалов детей в сопровождении взрослого пересадили в такси и отправили на елку.