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Филина и подорлика спасли от стаи ворон в Санкт-Петербурге

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Фото: РИА Новости/Наталья Селиверстова
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Филина и подорлика горожане спасли от стаи ворон в Санкт-Петербурге, сообщила пресс-служба комитета по природопользованию.

Вблизи Финского залива, на мелководье, на сидевшего на дереве филина напала стая ворон. Птица отбивалась от стаи в одиночку, когда горожане обнаружили это и вызвали спасателей. К тому времени, как подоспела помощь, воронам уже удалось сбить филина в воду и он начал тонуть, сообщил телеканал «78».

Малого подорлика обнаружили на траве у одного из жилых домов. По словам зоозащитников, до того, как он был найден, его пытались продать с помощью объявления, размещенного на одном из специализированных сайтов.

Обе птицы из Красной книги России были направлены к специалистам на осмотр, по результатам которого стало ясно, что филин чувствует себя удовлетворительно и в скором времени уже сможет вернуться в естественную среду обитания.

Подорлику же потребуется гораздо больше времени для того, чтобы оправиться и прийти в себя. Люди, пытавшиеся его продать, содержали его в плохих условиях.

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