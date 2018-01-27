Новая Зеландия и Фиджи ищут паром с 50 пассажирами

Поиски пассажирского парома «Бутираои» ведут спасатели Новой Зеландии и Фиджи, судно пропало 18 января. В тот день паром вышел из порта острова Ноноути и не прибыл в порт назначения, пропав в водах Кирибати.

На борту парома находились 50 пассажиров. Первыми спасательную операцию начали власти Фиджи, сообщает телеканал «360».

Паром — деревянный катамаран длиной 17,5 м, у него могли быть проблемы с движущим винтом. РЕН ТВ отмечает, что перед выходом в море паром ремонтировали.

Ранее сообщалось, что администрация Санкт-Петербурга опровергла информацию о закрытии парома Princess Anastasia.