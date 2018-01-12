Паром столкнулся с круизным судном у берегов Барселоны

Паром столкнулся с круизным судном в порту Барселоны в Испании. Об этом пишет издание El Pais.

Инцидент произошел около 14:00 по местному времени (16:00 мск), когда паром пытался причалить к берегу. Отмечается, что погодные условия при этом были благоприятными.

Un barco de GNV (la compañía q alojó a la @guardiacivil y la @policia) ha colisionado hace unos minutos contra un crucero atracado en el @portdebarcelona. Esperemos q no haya víctimas pic.twitter.com/0n42XhYZfT — Portuaris CNT (@PortuariosCNT) 12 января 2018 г.

О пострадавших не сообщается. Данные о возможном материальном ущербе уточняются.

Причины инцидента устанавливаются — он мог произойти в результате сбоя в работе техники или человеческой ошибки.

Ранее, 11 января, портал iz.ru писал о взрыве, который произошел на панамском нефтяном танкере Sanchi. Судно столкнулось с гонконгским сухогрузом CF Crystal в Восточно-Китайском море 7 января. Танкер был практически полностью охвачен огнем. В результате аварии все 32 члена экипажа судна пропали без вести. К настоящему моменту найдено тело первого погибшего.