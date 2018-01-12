Прямой эфир

Паром столкнулся с круизным судном у берегов Барселоны

0
Фото: Global Look Prees/Thomas Frey
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Паром столкнулся с круизным судном в порту Барселоны в Испании. Об этом пишет издание El Pais.

Инцидент произошел около 14:00 по местному времени (16:00 мск), когда паром пытался причалить к берегу. Отмечается, что погодные условия при этом были благоприятными.

О пострадавших не сообщается. Данные о возможном материальном ущербе уточняются. 

Причины инцидента устанавливаются — он мог произойти в результате сбоя в работе техники или человеческой ошибки.

Ранее, 11 января, портал iz.ru писал о взрыве, который произошел на панамском нефтяном танкере Sanchi. Судно столкнулось с гонконгским сухогрузом CF Crystal в Восточно-Китайском море 7 января. Танкер был практически полностью охвачен огнем. В результате аварии все 32 члена экипажа судна пропали без вести. К настоящему моменту найдено тело первого погибшего. 

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Водолазы приступили к спасению судна у берегов Камчатки
МО сообщило о столкновении сухогруза из Сьерра-Леоне с кораблем РФ

 

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017