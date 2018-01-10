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МО сообщило о столкновении сухогруза из Сьерра-Леоне с кораблем РФ

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Фото: wikipedia.org
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Сухогруз «Орка-2» под флагом Сьерра-Леоне столкнулся с российским большим десантным кораблем «Ямал» Черноморского флота (ЧФ)в Эгейском море. В результате инцидента никто не пострадал.

Как сообщил в среду, 10 января, официальный представитель ЧФ Вячеслав Трухачев, инцидент произошел около семи утра 30 декабря в Эгейском море. При прохождении пролива Карпатос сухогруз под флагом Сьерра-Леоне совершил столкновение с российским десантным кораблем. Сообщается, что суда остались на ходу и продолжили путь.

По словам Трухачева, инцидент возник по вине сухогруза «Орка-2», который не убедившись, что обгон завершен, резко изменил курс вправо и совершил столкновение.

Сообщается, что «Ямал» следовал в Севастополь из Средиземного моря, «Орка-2» — из Египта в Турцию.

Портал iz.ru писал о том, что 6 января нефтяной танкер Sanchi, шедший под панамским флагом, но принадлежащий иранской компании Bright Shipping Limited, столкнулся с гонконгским сухогрузом CF Crystal. На борту танкера находились 30 граждан Ирана и два гражданина Бангладеш.

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