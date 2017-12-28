В одной из бухт Нью-Йорка паром сел на мель

В одной из бухт Нью-Йорка пассажирский паром сел на мель. Об этом сообщает агентство ТАСС.

Инцидент произошел вечером 27 декабря. Судно курсирует по заливу между районами Бруклин и Куинс. На борту парома находится 27 человек, на данный момент проводится их эвакуация. Информации о пострадавших не поступало. Судно не получило пробоин.

Изначально планировалось отбуксировать судно, однако после нескольких неудачных попыток было решено эвакуировать пассажиров. Причины инцидента устанавливаются.

27 декабря портал iz.ru сообщал о столкновении пассажирского судна с опорой моста на Рейне в Германии.