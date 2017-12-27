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Давшее крен российское судно может зайти в британский порт для осмотра

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Фото: Global Look Press/ZUMA/UPPA
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Российское грузовое судно «Механик Ярцев», давшее сильный крен у берегов Великобритании, может зайти к Саутгемптон для осмотра. Об этом сообщили в российском посольстве в Лондоне.

«Механик Ярцев» направлялся из Риги в Северную Ирландию, но получил крен у британского города Портсмут. На борту судна находятся 13 членов экипажа.

«В настоящее время судно, на борту которого находятся 13 россиян, стоит на рейде, рассматривается возможность захода в английский порт Саутгемптон для дополнительного осмотра в сопровождении британского буксира и всепогодного спасательного корабля», –– приводит «РИА Новости» слова представителя посольства.

Российские дипломаты находятся на связи с представителями британской береговой охраны, капитаном корабля и компанией ОАО «Северное морское пароходство».

«Посольству подтверждена готовность местных спасательных служб для проведения эвакуации в случае необходимости», –– добавили в посольстве.

Отмечается, что положение судна удалось стабилизировать, оно встало на якорь. Стабильность корабля поддерживает лоцманский катер. Жизни и здоровью российских моряков ничего не угрожает.

21 декабря сообщалось, что перевозившее свыше 250 человек судно перевернулось и затонуло у берегов провинции Кесон в восточной части Филиппин. Причиной трагедии стали неблагоприятные погодные условия.

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