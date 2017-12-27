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Пассажирское судно врезалось в опору моста в Германии

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Фото: Global Look Prees/Revierfoto
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Пассажирское судно врезалось в опору моста на Рейне в немецком городе Дуйсбург. В результате инцидента пострадали 27 человек.

Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на издание Bild.

По его данным, на борту судна Swiss Crystal находилось в общей сложности 129 человек, в том числе 26 членов экипажа. Столкновение с опорой автодорожного моста произошло вечером 26 декабря, пострадали 27 человек, пять из них получили тяжелые травмы.

Пассажиры были эвакуированы на другое туристское судно.

Причина инцидента выясняется, расследованием займется водная полиция.

В октябре сообщалось, что судно Conquistador под флагом Мальты врезалось в причал одесского торгового порта. Инцидент принес незначительный ущерб.

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