Ученые нашли способ излечить алкогольную зависимость

Ученые Квинслендского технологического университета в Австралии выяснили, что тандоспирон, являющийся анксиолитическим и антидепрессантным препаратом, способен уменьшить зависимость от алкоголя и обратить повреждения в мозге человека, связанные с данной пагубной привычкой.

Об этом сообщается в пресс-релизе, опубликованном на MedicalXpress.

Эксперименты на мышах показали, что его антидепрессантные свойства полезны для снятия тревожного состояния из-за прекращения распития спиртного. В итоге это значительно снижает обусловленную стрессом привязанность к алкоголю.

Также через две недели употребления у мышей исчезли признаки подавления нейрогенеза из-за спиртного.

Ранее в феврале ученые открыли полезные свойства пива. Данный напиток способен помочь в борьбе с лишним весом, повышенным давлением и диабетом, уверяют они.