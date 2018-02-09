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Ученые нашли способ излечить алкогольную зависимость

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко
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Ученые Квинслендского технологического университета в Австралии выяснили, что тандоспирон, являющийся анксиолитическим и антидепрессантным препаратом, способен уменьшить зависимость от алкоголя и обратить повреждения в мозге человека, связанные с данной пагубной привычкой. 

Об этом сообщается в пресс-релизе, опубликованном на MedicalXpress.

Эксперименты на мышах показали, что его антидепрессантные свойства полезны для снятия тревожного состояния из-за прекращения распития спиртного. В итоге это значительно снижает обусловленную стрессом привязанность к алкоголю.

Также через две недели употребления у мышей исчезли признаки подавления нейрогенеза из-за спиртного. 

Ранее в феврале ученые открыли полезные свойства пива. Данный напиток способен помочь в борьбе с лишним весом, повышенным давлением и диабетом, уверяют они.

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