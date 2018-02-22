Ученые раскрыли правду о безжировой и безуглеводной диетах

Ученые Стэндфордского университета США пришли к выводу, что эффективность безуглеводной и безжировой диеты практически идентична и не всегда оправдывает ожидания. Об этом пишет The Telegraph.

В тестировании принимали участие 600 человек в возрасте от 18 до 50 лет. По словам автора исследования Гристофера Гарднера, в течение двух лет люди, практиковавшие обе диеты, теряли порядка 5–6 кг, что трудно назвать впечатляющим результатом, учитывая длительность курса. Специалист добавил, что не все диеты одинаково подходят для всех людей из-за разных генетической предрасположенности и уровня секреции инсулина, сообщают «Дни.ру».

Таким образом, по мнению диетологов, несмотря на серьезные ограничения в рационе, результат обоих типов диет несущественный. Кроме того, ученые установили, что инсулин и генотип в крови человека никак не стимулирует организм испытывать на себе низкоуглеводную или обезжиренную диеты. В этой связи авторы эксперимента рекомендовали желающим сбросить вес снизить потребление сахара и добавить в рацион больше овощей. Также ученые напоминают, что здоровое питание не является панацеей для организма.

Ранее портал iz.ru сообщал, что ученые Пенсильванского университета обнаружили антиалкогольный ген.